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  3. Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılını Ankara'da kutlandı!

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılını Ankara'da kutlandı!

1-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ''Zabıta Haftası'' kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılını düzenlenen törenle kutladı.

Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 194. yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Ulus Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleşen törende Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karabudak, ilçe zabıta müdürleri ve zabıtalar katıldı. 

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02 Eylül 2020 Çarşamba 13:09
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