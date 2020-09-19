"Yeni Kömürhan Köprüsü'nün iki yakası birleştirildiBinali Yıldırım'ın koronavirüs testi negatif çıktı!İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın hayata gözlerini yumdu!Fransa'dan Doğu Akdeniz'de tehditvari hamleAlabora olan tur teknesinden yeni görüntüler!Tanzanyalı Idrissa Bilali Ankara Keçiörengücü tarafından transfer edildiSamsun’da Açık Kapı birimlerine atalep artıyorAhmed ed-Dan, "Cezayir hassas bir dönemden geçiyor"İspanya'da askerler başkent Madrid'de zam talebiyle yürüyüş düzenlediAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi" hazırlandı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Zabıta ve itfaiye ekipleri su kanalına düşen geyiği kurtardı

Zabıta ve itfaiye ekipleri su kanalına düşen geyiği kurtardı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan geyik, zabıta ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zabıta ve itfaiye ekipleri su kanalına düşen geyiği kurtardı

Aehavi ilçesi Aşağı Hacılar Mahallesi'nde bulunan su kanalına düşen geyiği görenler, belediyeyi aradı. Hemen bölgeye gelen Arhavi Belediyesi'ne bağlı itfaiye ve zabıta ekipleri, geyiği kurtarmak için çalışma başlattı. Su kanalına inen 2 görevli, sessizce yaklaşıp, geyiği yakaladı. Ardından da bir örtüyle sarıp, yukarı çıkarıldı. Geyik, Doğa Koruma Milli Park ekiplerine teslim edildi.

Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

zabıta ve itfaiye ekipleri su kanalına düşen geyiği kurtardı

zabıta ve itfaiye ekipleri su kanalına düşen geyiği kurtardı

zabıta ve itfaiye ekipleri su kanalına düşen geyiği kurtardı



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT