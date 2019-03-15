Zabıtadan Tüketiciler Günü etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği "15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" kapsamında AVM'de stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

"15 Mart Dünya Tüketiciler Günü" kapsamında Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Piazza AVM'de stant kurarak vatandaşlara 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgiler verdi. Ekipler vatandaşların bilinçli bir tüketici olmaları, günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri tüketici hakları ile ilgili sorunlar karşısında haklarını nerede ve nasıl arayabilecekleri hususunda bilgiler aktardı ve kanunla alakalı bilgi broşürler dağıttı.

Kaynak: İHA