Zabıtadan yılın son denetimi

Mamak Belediyesi, 2018 yılının son denetimlerini gerçekleştiriyor. Yeni yıla sayılı günler kala, Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tedbirlerini artırdı. Denetimlerini artıran Mamak Zabıtası, özellikle gıda satışı yapan işyerleri, un ve unlu mamullerin üretimi ile satışı yapılan yerleri, kuruyemiş, pastane ve şekerleme satışı yapan işyerlerini mercek altına aldı. İşyeri denetimlerinde, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, son tüketim tarihine uygunluk, işyerinin ticari faaliyet gösterebilmesi için temin etmesi gereken belgeler gibi konular dikkate alındı.

Amacımız halk sağlığını korumak

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek üretim ve gıda satışına asla izin vermeyeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, alışveriş yapan vatandaşların da bu konuda duyarlı ve hassas olması gerektiğini söyledi. Akgül, denetimlerdeki asıl amacın halk sağlığını korumak ve gözetmek olduğunu vurgulayarak, Mamak Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ilçe genelinde periyodik olarak yapılan denetimleri artırdıklarını söyledi.

Kaynak: İHA