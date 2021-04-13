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Zabıtalar banka önünde 14 bin TL buldu: Sahibine teslim etti

Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptığı denetim sırasında 14 bin TL buldu.Parayı sahibine teslim eden zabıtalar örnek bir davranış sergiledi.

Zabıtalar banka önünde 14 bin TL buldu: Sahibine teslim etti

Denizli'nin Buldan ilçesinde, zabıta personelleri rutin denetimleri gerçekleştirdikleri sırada bir bankanın önünde yerde zarf içerisinde 14 bin TL buldu. Ekipler, yerde buldukları parayı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Bankaya giden Buldan Belediyesi zabıta ekipleri, paranın kime ait olabileceği konusunda bilgi aldı. Banka görevlilerinin yardımıyla paranın sahibine ulaşan zabıta ekipleri emekli öğretmen Mehmet Özdemir ile iletişime geçti. Zabıta ekiplerinin yanına gelen Özdemir'e 14 Bin TL'si teslim edildi. Parayı teslim alan Özdemir; "Bu para benim için çok önemliydi. Kaybolsaydı çok mağdur olacaktım. Dürüst davranışından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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