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  3. Zabıtaların tam kapanma mesaisi! 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında

Zabıtaların tam kapanma mesaisi! 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, personelle bir araya geldi. Pandemi sürecinde yaşanacak 17 günlük kısıtlamada programlama yapan Yıldırım, personele çalışmalarında başarılar diledi.

Zabıtaların tam kapanma mesaisi! 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, birim ziyaretlerine devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret eden Yıldırım, Daire Başkanı Mustafa Duman, şube müdürleri ve personelle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Pandemi sürecinde yaşanacak 17 günlük kısıtlamada Zabıta personelinin vatandaşları mağdur etmeden kontrollerini sağlamak için saha planlaması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek, Pandemi sürecinde hiçbir personelin zarar görmesini istemediklerini belirten Yıldırım, mümkün olduğunda dikkatli çalışması ile sağlanması talimatını verdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım, Zabıta Dairesi personellerine çalışmalarında başarılar diledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Zabıtaların tam kapanma mesaisi! 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında

Zabıtaların tam kapanma mesaisi! 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında

Zabıtaların tam kapanma mesaisi! 17 günlük tam kapanmada zabıta görev başında

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