Zabıtanın babasını gözlerinin önünde dövdüğü çocuk gözyaşlarına boğuldu!
Kayseri'nin Talas ilçesinde zabıta ekiplerinin yol üzerinde bulunan tekerli standın kaldırılması için uyardığı bir esnafı darp ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Babasını döven zabıtayı gördükten sonra ağlamaya başlayan çocuğu ise yanına gelen kadın bile susturamadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
5 Mart Hava Durumu 2021 | Ülkemizde sıcaklıklar artıyor!
Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela'ya erotomani suçlaması ortalığı karıştırıyor!
Elon Musk'ın Mars hayali olan Starship aracı bomba gibi patladı!
İbo Show 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu hafta İbo Show'da türkü şöleni yaşanacak
05 Mart 2021 Cuma 09:09
Benzer Videolar