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  3. Zabıtanın babasını gözlerinin önünde dövdüğü çocuk gözyaşlarına boğuldu!

Zabıtanın babasını gözlerinin önünde dövdüğü çocuk gözyaşlarına boğuldu!

Kayseri'nin Talas ilçesinde zabıta ekiplerinin yol üzerinde bulunan tekerli standın kaldırılması için uyardığı bir esnafı darp ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Babasını döven zabıtayı gördükten sonra ağlamaya başlayan çocuğu ise yanına gelen kadın bile susturamadı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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05 Mart 2021 Cuma 09:09
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