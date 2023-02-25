Zach Clough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Clough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Clough adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Clough Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Clough 8 Mart 1995 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Zach Paul John Clough şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Clough Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zach Clough, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zach Clough'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zach Clough Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ZachClough

http://www.facebook.com/ZachClough10

Haberin Devamı

Zach Clough Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Clough isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zach Clough Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Clough futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bolton U23

1 Ocak 2015 yılında Bolton

31 Ocak 2017 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2018 yılında Bolton

31 Mayıs 2018 yılında Nottm Forest

31 Ağustos 2018 yılında AFC Rochdale

1 Ocak 2019 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2019 yılında AFC Rochdale

31 Mayıs 2019 yılında Nottm Forest

22 Ocak 2021 yılında Wigan

1 Temmuz 2021 yılında Carlisle United

5 Şubat 2022 yılında Adelaide United

Zach Clough Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Clough şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.