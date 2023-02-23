Zach Cowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Cowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Cowan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zach Cowan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zach Cowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Cowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Cowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Cowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Cowan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Cowan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Cowan 20 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Cowan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Zach Cowan'nin Portadown FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zach Cowan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Cowan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Zach Cowan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Cowan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Portadown

Zach Cowan kimdir

Zach Cowan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Cowan şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zach Cowan nereli

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