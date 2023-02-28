Zach Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Fernandez 24 Eylül 2001 tarihinde Blainville, Quebec şehrinde doğmuştur. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Fernandez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Fernandez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Zach Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zach Fernandez'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zach Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zach Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Impact U23

1 Temmuz 2021 yılında AS Blainville

26 Ocak 2022 yılında HFX Wanderers

Zach Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Fernandez şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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