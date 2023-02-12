Zach Hemming kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Hemming Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Hemming adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Hemming Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Hemming 7 Mart 2000 tarihinde Bishop Auckland şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zachary Hemming şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Hemming Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zach Hemming, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zach Hemming'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Zach Hemming Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zach Hemming isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zach Hemming Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Hemming futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Boro U18

1 Temmuz 2018 yılında Boro U21

30 Ekim 2018 yılında Darlington

30 Kasım 2018 yılında Boro U21

22 Ağu 2019 yılında Hartlepool Utd.

21 Kasım 2019 yılında Boro U21

23 Kasım 2019 yılında Blyth Spartans

30 Nisan 2020 yılında Boro U21

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

10 Mayıs 2022 yılında Boro U21

1 Temmuz 2022 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2023 yılında Boro U21

Zach Hemming Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Hemming şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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