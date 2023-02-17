Zach Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zach Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zach Robinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zach Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Robinson 11 Haziran 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Scott Robinson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Robinson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zach Robinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zach Robinson'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Zach Robinsonboyu ve yaşı kaç

Zach Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Zach Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2019 yılında Basingstoke

8 Kasım 2019 yılında Wimbledon U18

7 Aralık 2019 yılında Leatherhead FC

31 Mayıs 2020 yılında Wimbledon U18

1 Temmuz 2020 yılında AFC Wimbledon

12 Nisan 2021 yılında Woking

31 Mayıs 2021 yılında AFC Wimbledon

14 Ağu 2021 yılında Hemel

13 Eylül 2021 yılında AFC Wimbledon

7 Ocak 2022 yılında Hampton & Rich.

11 Mart 2022 yılında AFC Wimbledon

30 Temmuz 2022 yılında Dundee FC

6 Ocak 2023 yılında AFC Wimbledon

31 Ocak 2023 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında AFC Wimbledon

Zach Robinson kimdir

Zach Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Robinson şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Zach Robinson nereli

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