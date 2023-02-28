Zach Verhoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zach Verhoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zach Verhoven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zach Verhoven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zach Verhoven 17 Ağustos 1998 tarihinde Surrey, British Columbia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada,Fiji uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Thomas Verhoven şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zach Verhoven Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Felkrem yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Zach Verhoven'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zach Verhoven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ZachVerhoven

http://www.instagram.com/zachverhoven

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Zach Verhoven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zach Verhoven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Zach Verhoven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zach Verhoven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2019 yılında Pacific FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2021 yılında Atl. Ottawa

Zach Verhoven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zach Verhoven şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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