Zacharie Boucher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zacharie Boucher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zacharie Boucher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zacharie Boucher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zacharie Boucher 7 Mart 1992 tarihinde Saint-Pierre şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa,Réunion uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zacharie Boucher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supernova Management yapmaktadır. Zacharie Boucher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zacharie Boucher'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Zacharie Boucher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zacharieboucher/

Zacharie Boucher Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zacharie Boucher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Zacharie Boucher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zacharie Boucher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2011 yılında AC Le Havre

22 Ocak 2014 yılında Toulouse

1 Temmuz 2015 yılında AJ Auxerre

31 Ağu 2018 yılında Angers SCO

30 Haziran 2019 yılında AJ Auxerre

9 Eylül 2020 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2022 yılında SC Bastia

Zacharie Boucher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zacharie Boucher şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zacharie Boucher Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JS Saint-Pierroise

Fransa U21 takımında 1 numaralı formasıyla 13 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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