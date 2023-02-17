Zacharie İscaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zacharie İscaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zacharie İscaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zacharie İscaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zacharie İscaye 2 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zacharie İscaye Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Sports yapmaktadır. Zacharie İscaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zacharie İscaye'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zacharie İscaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zacharie İscaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zacharie İscaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zacharie İscaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2020 yılında Brest B

20 Temmuz 2021 yılında FC Rousset

15 Şubat 2022 yılında Tabor Sezana

Zacharie İscaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zacharie İscaye şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.