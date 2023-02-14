Zachary Athekame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Athekame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Athekame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Athekame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Athekame 13 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Athekame Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zachary Athekame, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neuchâtel Xamax FCS futbol takımında oynamaktadır. Neuchâtel Xamax FCS takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Zachary Athekame'nin Neuchâtel Xamax FCS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zachary Athekame Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zachary Athekame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zachary Athekame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Athekame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Servette U16

1 Temmuz 2019 yılında Meyrin FC Alt.

1 Şubat 2022 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2022 yılında Xamax FCS U21

23 Aralık 2022 yılında Neuchâtel Xamax

Zachary Athekame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Athekame şuan Neuchâtel Xamax FCS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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