Zachary Duncan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Duncan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zachary Duncan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zachary Duncan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zachary Duncan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Duncan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zachary Duncan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Duncan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Duncan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Duncan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Duncan 31 Mayıs 2000 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Duncan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Zachary Duncan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zachary Duncan'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zachary Duncan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zac.dunko/

Zachary Duncan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zachary Duncan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Zachary Duncan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Duncan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aarhus GF

6 Eylül 2022 yılında Perth Glory

30 Haziran 2023 yılında Aarhus GF

Zachary Duncan kimdir

Zachary Duncan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Duncan şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Zachary Duncan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Zachary Duncan nereli

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