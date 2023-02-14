Zachary Hadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Hadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zachary Hadji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zachary Hadji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zachary Hadji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Hadji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zachary Hadji

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Hadji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Hadji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Hadji 8 Ekim 1996 tarihinde Saint-Avold şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zachary Marvin Hadji şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Hadji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zachary Hadji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zachary Hadji'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zachary Hadjiboyu ve yaşı kaç

Zachary Hadji Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zachary Hadji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zachary Hadji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Hadji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Metz U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Metz U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında CF Gavà

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2017 yılında SV Röchling

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

Zachary Hadji kimdir

Zachary Hadji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Hadji şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Creutzwald

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Zachary Hadji nereli

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