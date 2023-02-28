Zachary Roy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Roy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Roy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zachary Roy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zachary Roy 24 Haziran 2003 tarihinde Saint-Bruno, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zachary Roy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SESPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Zachary Roy'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zachary Roy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zachary Roy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zachary Roy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zachary Roy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında Atl. Ottawa

Zachary Roy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zachary Roy şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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