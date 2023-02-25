Zachary Sapsford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zachary Sapsford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zachary Sapsford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zachary Sapsford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zachary Sapsford 16 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zachary Sapsford Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Western Sydney Wanderers futbol takımında oynamaktadır. Western Sydney Wanderers takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zachary Sapsford'nin Western Sydney Wanderers ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Zachary Sapsford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zachary Sapsford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Western Sydney
Zachary Sapsford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zachary Sapsford şuan Western Sydney Wanderers takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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