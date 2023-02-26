Zacheaus Ndego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zacheaus Ndego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zacheaus Ndego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zacheaus Ndego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zacheaus Ndego 26 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zacheaus Ndego Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. Zacheaus Ndego'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zacheaus Ndego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zacheaus Ndego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zacheaus Ndego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zacheaus Ndego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zacheaus Ndego şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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