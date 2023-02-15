Zack Elbouzedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Elbouzedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zack Elbouzedi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zack Elbouzedi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zack Elbouzedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Elbouzedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zack Elbouzedi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zack Elbouzedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zack Elbouzedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zack Elbouzedi 5 Nisan 1998 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İrlanda,Libya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zachary Elbouzedi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zack Elbouzedi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Zack Elbouzedi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zack Elbouzedi'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zack Elbouzedi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zack_elbo11/

Zack Elbouzediboyu ve yaşı kaç

Zack Elbouzedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zack Elbouzedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Zack Elbouzedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zack Elbouzedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında West Brom U18

1 Temmuz 2015 yılında West Brom U21

7 Temmuz 2017 yılında Inverness Cal.

30 Aralık 2017 yılında Elgin City

27 Ocak 2018 yılında Inverness Cal.

31 Ağu 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Waterford FC

1 Ocak 2020 yılında Lincoln City

16 Ocak 2021 yılında Bolton

31 Mayıs 2021 yılında Lincoln City

15 Temmuz 2021 yılında AIK

Zack Elbouzedi kimdir

Zack Elbouzedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zack Elbouzedi şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shelbourne FC (2003-), Malahide United, West Bromwich Albion (2014-2017)

Zack Elbouzedi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 17 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Zack Elbouzedi nereli

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