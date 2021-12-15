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Zade ne demek, TDK'ya göre Zade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zade kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zade ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zade nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zade kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zade ne demek, TDK'ya göre Zade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zade ne demek? Zade TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zade kelimesi. Peki zade ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zade nedir, zade kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ZADE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zade kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zade kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre zade kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Oğul, evlat
- Doğmuş

ZADE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şimdi bilmem ne zade namı altında, İstanbul'un en büyük zenginlerinden biriydi.

ZADE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- amcazade, asilzade, bendezade, beyzade, dayızade, halazade, haramzade, helalzade, hemşirezade, kibarzade, kişizade, paşazade, şehzade, teyzezade

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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