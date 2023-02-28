Zafar Polvonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafar Polvonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zafar Polvonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zafar Polvonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zafar Polvonov 19 Şubat 1985 tarihinde Qarshi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Зафар Рашидович Полвонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zafar Polvonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zafar Polvonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shurtan Guzar futbol takımında oynamaktadır. Shurtan Guzar takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zafar Polvonov'nin Shurtan Guzar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zafar Polvonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zafar Polvonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zafar Polvonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zafar Polvonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Shurtan Guzar

1 Ocak 2011 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2012 yılında Dinamo

1 Temmuz 2012 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2016 yılında Shurtan Guzar

14 Temmuz 2017 yılında AGMK Olmaliq

31 Temmuz 2022 yılında FK Andijon

12 Şubat 2023 yılında Shurtan

Zafar Polvonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zafar Polvonov şuan Shurtan Guzar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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