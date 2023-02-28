Zafarmurod Abdurakhmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zafarmurod Abdurakhmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zafarmurod Abdurakhmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zafarmurod Abdurakhmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zafarmurod Abdurakhmatov 28 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдурахманов Зафармурод şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zafarmurod Abdurakhmatov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zafarmurod Abdurakhmatov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi U21 futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi U21 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zafarmurod Abdurakhmatov'nin Nasaf Qarshi U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zafarmurod Abdurakhmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zafarmurod Abdurakhmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zafarmurod Abdurakhmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zafarmurod Abdurakhmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında N. Qarshi U21

Zafarmurod Abdurakhmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zafarmurod Abdurakhmatov şuan Nasaf Qarshi U21 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Zafarmurod Abdurakhmatov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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