Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmler
Birçok sinema filmi, tiyatro ve dizide rol alan usta oyuncu Zafer Algöz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar. Peki Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmler...
Yılların oyunculuğundan bir şey kaybettirmediği kendisini sürekli yenileyerek birçok projede yer alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün hayatı merak konusu oldu. Bizler de sizler için merak ettiğiniz konulara yanıt verdik.
ZAFER ALGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Aslen Erzurumlu olan Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’da doğdu.1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan “Gençlik Kursları"nda tiyatro eğitimi aldı. 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanarak orada okudu ve 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin oldu.
Amedeus, Çok Yaşa Komedi, Macbeth, Ay Işığında Şamata, Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi, Hamlet, Babaanem Yüz Yaşında, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve daha pek çok tiyatro oyununda rol aldı.
2010 yılında “Vahşet Tanrısı” tiyatro oyunundaki rolü ile 10. Lions Tiyatro Ödüllerinden “En İyi Komedi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.
Kamera karşısına ilk geçişi, 'Saygılar Bizden' adlı diziyle oldu.
ZAFER ALGÖZ EVLİ Mİ? KİMİNLE EVLİ?
Koyu Beşiktaş’lı olan Zafer Algöz, Nişantaşı'nda oturuyor. Zafer Algöz, Lale Algöz ile evlidir.
Zafer Algöz, 2014 yılında “Mihrap Yerinde” dizisinde, Yasemin Yalçın, Kadir Çöpdemir ile başrolde oynadı.
Zafer Algöz, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Melek Baykal, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.
ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI
2011 - Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro
2009 - Vahşet Tanrısı : Yasmina Rezzan - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2008 - Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
2005 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1998 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1996 - Babaanem Yüz Yaşında
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu1995 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1994 - Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu
1986 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu
1986 - Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu
ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Tutunamayanlar - 2020
Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Bir Deli Sevda - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan - 2012
Uzun Hikâye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992