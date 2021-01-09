Zafer Algöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? İşte Zafer Algöz'ün oynadığı dizi ve filmler

Yılların oyunculuğundan bir şey kaybettirmediği kendisini sürekli yenileyerek birçok projede yer alan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Zafer Algöz'ün hayatı merak konusu oldu. Bizler de sizler için merak ettiğiniz konulara yanıt verdik.

ZAFER ALGÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Erzurumlu olan Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 tarihinde Kars’da doğdu.1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu’nda açılan “Gençlik Kursları"nda tiyatro eğitimi aldı. 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazanarak orada okudu ve 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. 1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin oldu.

Amedeus, Çok Yaşa Komedi, Macbeth, Ay Işığında Şamata, Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi, Hamlet, Babaanem Yüz Yaşında, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve daha pek çok tiyatro oyununda rol aldı.

2010 yılında “Vahşet Tanrısı” tiyatro oyunundaki rolü ile 10. Lions Tiyatro Ödüllerinden “En İyi Komedi Erkek Oyuncu” ödülünü aldı.

Kamera karşısına ilk geçişi, 'Saygılar Bizden' adlı diziyle oldu.

ZAFER ALGÖZ EVLİ Mİ? KİMİNLE EVLİ?

Koyu Beşiktaş’lı olan Zafer Algöz, Nişantaşı'nda oturuyor. Zafer Algöz, Lale Algöz ile evlidir.

Zafer Algöz, 2014 yılında “Mihrap Yerinde” dizisinde, Yasemin Yalçın, Kadir Çöpdemir ile başrolde oynadı.

Zafer Algöz, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Melek Baykal, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur II, Necip Memili ile beraber oynadı.

ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

2011 - Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro

2009 - Vahşet Tanrısı : Yasmina Rezzan - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2008 - Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2005 - Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1997 - Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1996 - Babaanem Yüz Yaşında

1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu1995 - IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1994 - Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1993 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1992 - Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1991 - Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 - Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry GelbertBert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1989 - Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu

1986 - Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu

ZAFER ALGÖZ'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020

Karakomik Filmler - 2019

Börü - 2018

Muhteşem İkili - 2018

Görevimiz Tatil - 2018

Arif V 216 - 2018

Deli Aşk - 2017

Bir Deli Sevda - 2017

Hayatımın Aşkı - 2016

Kaçma Birader - 2016

Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015

Tut Sözünü - 2015

Küçük Ağa - 2015

Pek Yakında - 2014

Beni Böyle Sev - 2014

Mihrap Yerinde - 2014

İntikam - 2013

Sultan - 2012

Uzun Hikâye - 2012

İbreti Ailem - 2012

Mor Menekşeler - 2011

Dedemin İnsanları - 2011

Leyla ile Mecnun - 2011

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011

Mükemmel Çift - 2010

Yahşi Batı - 2010

Umut - 2009

A.R.O.G - 2008

Cumhur Cemaat - 2007

Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009

Hasret - 2006

Umut Adası - 2006

Sınav - 2006

Kapıları Açmak - 2005

O Şimdi Mahkum - 2005

Çınaraltı - 2003

Esir Şehrin İnsanları - 2003

Cesur Kuşku - 2001

Evdeki Hesap - 2000

Duruşma - 1999

Salkım Hanımın Taneleri - 1999

Utanmaz Adam - 1998

Komşu Komşu - 1997

Ağır Roman - 1997

Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)

Oğlum Adam Olacak - 1995

Saygılar Bizden - 1992