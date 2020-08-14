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  3. Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!

Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!

Oyuncu Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet ile ilgili olarak ilk kez konuştu. Algöz arkadaşı Güven'i eleştiren senaristlere yönelik ilginç açıklamalarda bulundu.

Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!

Zafer Algöz, YouTube’da yayınlanan “Sorgu Odası” programına konuk oldu. Ertem Şener’in sorularını yanıtlayan oyuncu, Ozan Güven’in sevgilisine uyguladığı şiddet olayı ile ilgili ilk kez konuştu.

Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!

Sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği haberleriyle gündeme gelen Güven’in yaptığını tasvip etmediğini söyleyen Algöz, şöyle konuştu:

"Elbette tasvip edilecek bir şey değil. Kadına, çocuğa, hayvana şiddet uygulayana lanet olsun. Ama yaşananları biz bilmiyoruz ki. Ne oldu da iş o noktaya geldi?

Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!

Ozan’ı protesto ediyor senaristler. Bakıyorum; çoğunluğu kadına şiddeti körükleyen senaryoları yazan adamlar. Ayıp değil mi? Şimdi burada bir tavır gösteriyorsun. O zaman kalk ‘Ben bu senaryoyu yazmam, burada kadına şiddet var’ de.

Şu anda Ozan da, o hanımefendi de eminim çok pişmandır. Kim böyle bir şeyden mutlu olabilir? Ya da kim görüp de ‘Ben arkadaşımın arkasındayım’ diyebilir? Kimse kimseye şiddet uygulayamaz. O noktada devlet otoritesi devreye girer."

Zafer Algöz, yakın arkadaşı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu!

Zafer Algöz, “Can Yılmaz ve Cem Yılmaz tepki gösterdiler mi?” sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Niye böyle bir olay oldu diye hepimiz üzüldük. Kalkıp da şunu demedik: ‘Arkadaşımızın yanındayız’. Böyle bir şey yok. Şu an iş yargı aşamasında. Yarın öbür gün barışıp davadan da vazgeçebilirler."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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