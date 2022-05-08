Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker kimdir? Adem Şeker Biyografisi

Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker kimdir? sorusu İlçe Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla araştırılmaya başlandı. İşte Adem Şeker Biyografisi...

ZAFER PARTİSİ ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANI ADEM ŞEKER KİMDİR? ADEM ŞEKER BİYOGRAFİSİ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Şeker'in asılan pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Taşkaya'nın paylaşımı şu şekilde:

“Zafer Partisi Arnavutköy İlçe Başkanımız Adem Şeker, aşağıdaki pankart ve yazılar sebebiyle gözaltına alınmıştır. İstanbul İl Başkanımız Hakan Akşit ve beraberindeki heyet, ilçe başkanımıza destek olmak için Arnavutköy Karakolu'na gitmek için yola çıkmışlardır.”