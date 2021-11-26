Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı. Partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Uğur Tarhan, Özdağ'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın ağır gribal enfeksiyon geçirdiği ve hastanede serum tedavisi uygulandığı bilgisine yer verildi.

Tarhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin kurulmasıyla birlikte yoğunluğu çok daha artan çalışma temposu nedeniyle ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Genel Başkanımız bugün serum tedavisi gördü. Acil şifalar dilerim. Allah, Türk Milleti'ne hizmet yolunda kendisine güç kuvvet versin."

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı, Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazardır.

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Ümit Özdağ kimdir?