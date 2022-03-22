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  3. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine Suriyeli sığınmacıları hedef aldı! "Tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine Suriyeli sığınmacıları hedef aldı! "Tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek!"

Şanlıurfa'da A.K. isimli vatandaş Suriyeli oldukları öne sürülen gençlerin bıçaklı saldırısına uğradı. Bu olayı sosyal medya hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Zafer Partisi gelecek, tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek!" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine Suriyeli sığınmacıları hedef aldı! "Tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek!"

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda 38 yaşındaki A. K. isimli vatandaş Suriyeli oldukları öne sürülen gençlerin bıçaklı saldırısına uğradı. İddiaya göre, Karakuş otobüste genç bir kıza sarkıntılık yapan gençleri uyardı. Şoförün ve diğer yolcuların da destek verdiği uyarı sonrası gençler sessiz kaldı.

Ancak Mahmut Yıldız Üst Geçidi’ne yakın bir noktada inen A.K otobüste uyardığı gençlerin saldırısına uğradı. 3 kişi oldukları öne sürülen gençlerin saldırısına uğrayan Karakuş, aldığı yumruk ve tekmeler sonucu yere yığıldı. Ardından vücuduna 7 bıçak darbesi de alan Karakuş, yoğun bakım servisine alındı. Karakuş’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öne sürülürken, emniyet güçleri söz konusu şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 

Söz konusu olay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu ifadelere yer verdi;

"Bir Türk genci dün Suriyeliler tarafından 7 yerinden bıçaklandı.
İşte Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Babacan ve Davutoğlu'nun Türk milletine entegre etmek istediği sığınmacılar bunlar.
Zafer Partisi
 gelecek, tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yine Suriyeli sığınmacıları hedef aldı! Tüm sığınmacı ve kaçaklar gidecek!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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