Zafer Partisi’nde yaprak dökümü! İsmail Koncuk, partisinden istifa etti: “Bu yönetim anlayışı ile…”

İYİ Parti’den Adana Milletvekili seçilen İsmail Koncuk istifa ederek Ümit Özdağ’ın liderliğini üstlendiği Zafer Partisi’ne katılmıştı. Koncuk sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Zafer Partisi'nden de istifa ettiğini açıkladı.

İYİ PARTİ’DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İstifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Koncuk, "4 ay önce Zafer Partisi Genel Sekreterliğinden istifa etmiştim. Bu süreçte, Divan üyeleri Serdar Öztürk, Neslihan Seven, Bülent Kutlu, Jülide Yılmaz ve eski Sivas Milletvekili Mehmet Ceylan istifa etti. Hiçbir tedbir alınmadığı gibi bu istifalar ve gerekçeleri görmezden gelindi” ifadelerini kullandı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İsmail Koncuk, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: “Gen. Sek. İstifa gerekçelerim geçen 4 ay içinde maalesef hiç değişmedi, değiştirileceğine dair bir işaret de görmedim. Birkaç kişi ile çıktığımız bu yolda, bu yönetim anlayışı ile maalesef daha ileri gidebilmek mümkün görünmüyor. Bu sebeplerle Zafer Partisinden istifa ediyorum."

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