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Zağanos ne demek, TDK'ya göre Zağanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Zağanos kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Zağanos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Zağanos nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Zağanos kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Zağanos ne demek, TDK'ya göre Zağanos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zağanos ne demek? Zağanos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zağanos kelimesi. Peki zağanos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zağanos nedir, zağanos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ZAĞANOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zağanos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Zağanos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre zağanos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir cins doğan

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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