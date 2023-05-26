ZAHA'NIN İlk teslimatı Türk Silahlı Kuvvvetleri'ne yapıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na güç katacak olan Zırhlı Amfibi Hücüm Aracı (ZAHA) prjesinde ilk teslimat gerçekleştirildi. Yapılan teslimatta 9 ZAHA Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. ZAHA kendi alanında dünyada güç olarak sayılı araçlardan bir tanesi. Yapılacak çıkartma operasyonlarında, bulunduğu gemi ve sahil arasındaki uzaklığı, çok hızlı bir şekilde geçme yeteneğine sahip.

Savunma Sanayinde gücümüz artıyor

ZAHA'nın teslimatında bilgilendirme yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ZAHA hakkında, "Hem hava, hem kara kuvvetlerimiz kullanacak. Amfibi özelliğe sahip dünyada çok az örneği bulunan belki de dünyanın en iyisi. Gerek içindeki donanımlar ve kabiliyetleriyle gerek atış gücüyle beraber üstüne koyacağınız sistemlerle beraber çok değişik bir formata bürünebiliyor. Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun diyoruz. Bir tekne gibi şimdi, ileri geri her türlü manevrayı yapabiliyor. Bu kadar ağırlıkta bir zırhlı aracın suda rahat gidebilmesi bir başka özellik, bu Türkiye'nin geldiği noktayı gösteriyor." cümlelerini kurdu.

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Dünyada sayılı ülkede var

Zırhlı amfibi hücum araçlarının, görev tanımlarının gereğince çift doğalı araçlar olarak hem denizde hem de karada üstün performans göstermeleri gerekiyor. Dünyada çok az sayıda ülke, bu tür araçları envanterinde bulunduruyor. NATO ve müttefiklerinde ise bu sınıftaki araçları üreten FNSS dışında tek bir firma bulunuyor.

ZAHA'nı teknik özellikleri

Konfigürasyonlar: Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı, Mayın Geçiş Açma Aracı

Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı, Kurtarma Aracı, Mayın Geçiş Açma Aracı Azami Sürat: Karada 70 km/s, Suda 7 knot

Karada 70 km/s, Suda 7 knot Azami Meyil Tırmanma: %60

%60 Azami Yan Meyil: %40

%40 Hendek Aşma: 2 metre

2 metre Dik Engel Aşma: 90 cm

90 cm Mürettebat: 21 (Nişancı, sürücü ve komutan dahil)

21 (Nişancı, sürücü ve komutan dahil) Uzunluk: 8,3 m Genişlik: 3,3 m Yükseklik: 3,8 m

8,3 m Genişlik: 3,3 m Yükseklik: 3,8 m Motor tipi: Dizel

Dizel Güç Ağırlık Oranı: 20 Bg/ton

20 Bg/ton Transmisyon: Tam Otomatik

Tam Otomatik Direksiyon Sistemi: Transmisyon Bağlantılı

Transmisyon Bağlantılı Süspansiyon Sistemi: Burulabilen Mil

Burulabilen Mil Elektrik Sistemi: 24v

24v Tüfek: Uzaktan komutalı 12,7 mm makineli

Uzaktan komutalı 12,7 mm makineli Bomba Atar: 40 mm otomatik bomba atar

40 mm otomatik bomba atar İklimlendirme, Balistik Koruma, Mayın Koruma, Sis Havanları, Yangın Söndürme.