Zaharova’dan ABD’ye Çin ve İran tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Çin ve İran'ı ABD'deki 2018 ara seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmakla suçlamasını kınadı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un, Rusya, Çin ve İran'ı ABD'deki 2018 ara seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmakla suçlamasının ardından Rusya'dan Çin ve İran'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tür kararların alınmasına nüfuz etme imkanına sahip kişiler, ABD halkını tüm dünya önünde gülünç duruma düşürüyor. ABD'nin bu metotları, hiçbir zaman "yeniden önemli" olmayacak. Zira dünyanın hükümdarlarının bu tutumu, aşağılama ve tiksinmeden başka bir çağrışım oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA