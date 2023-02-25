Zahi Addis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zahi Addis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zahi Addis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zahi Addis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zahi Addis 11 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Avustralya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zahi Addis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zahi Addis, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Zahi Addis'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Zahi Addis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zahi Addis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Brisbane Roar
30 Haziran 2023 yılında Gold Coast Utd.
Zahi Addis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zahi Addis şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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