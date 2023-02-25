Zahi Addis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zahi Addis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zahi Addis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zahi Addis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.