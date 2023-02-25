Zahid Mardanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zahid Mardanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zahid Mardanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Zahid Mardanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Zahid Mardanov 9 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Zahid Mərdanov şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Zahid Mardanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zahid Mardanov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Zahid Mardanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Zahid Mardanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kapaz PFK
1 Temmuz 2021 yılında FK Zira 2
1 Temmuz 2022 yılında Kapaz PFK
14 Ocak 2023 yılında Shamakhi
Zahid Mardanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Zahid Mardanov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
Zahid Mardanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Azerbaycan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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