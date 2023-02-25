Zahid Mardanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zahid Mardanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Zahid Mardanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zahid Mardanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.