İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Zahide Yetiş ekranlarda gözükmesinin ardından merak konusu oldu. Peki Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

CEM ARISOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Cem Arısoy, 2014 yılında sunucu Zahide Yetiş ile Paris’te dünya evine girdi. Aslen İzmir Karşıyaka'lı olan Cem Arısoy kaç yaşında sorusuna yanıt olarak ise Arısoy’un 1975 doğumlu olduğu ve şu an 46 yaşında olduğu biliniyor. Arısoy ve Yetiş, 2018 yılında Aras adındaki oğullarını kucağına aldı. Zahide Yetiş, hamilelik haberini de canlı yayında izleyicileriyle paylaşmıştı.

ZAHİDE YETİŞ KİMDİR?

Anne tarafından Yunanistan Selanikli, baba tarafından Kütahyalı olan Zahide Yetiş, 1979 yılında Avusturya, Viyana'da doğdu.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Zahide Yetiş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?