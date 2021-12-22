Zahir isminin anlamı nedir, Zahir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Zahir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Zahir ismi ne demek, Zahir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Zahir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Zahir İsminin anlamı nedir? TDK Zahir anlamı:

Zahir ismi Türk dil kurumunda Taşkın, coşmuş olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca Zahir isminin anlamı, halk dilinde sekiz farklı şekilde bilinmektedir.

1-Parlak, Parlak Yıldız. Allahın İsimlerindendir. Kuran-I Kerimde Hadid Suresi 3. Ayette Geçer.

2-Parlak, Parlak Yıldız; Açık, Belli, Açıkta Olan; Herhangi Birşeyin Dış Görünüşü Ve Görkemi. Allah'ın İsimlerindendir. Kur'an-I Kerim'de Hadid Suresi 3. Ayette Geçer.

3-Namuslu Ve Varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden Bir Kişi

4-Görünen, âşikâr olan. Açık, belli, meydanda olan.

5-Parlak, parlayan

6-Şüphesiz.

7-Suret. Dış yüz. Görünüş.

8-9-Ahir, son, tüm varlıklardan sonra bâki olan Allah. Bkz. Zâhir

Cinsiyeti: Erkek

Zahir İsmi Kuranda geçiyor mu?

zahir ismi kuranda geçmektedir.

Zahir isminin kökeni:

Zahir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık 3186 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Zahir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Zahir isminin rengi:

Kobalt

Zahir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Zahir isminin Harf Analizi Nedir ?

Zahir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Zahir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Zahir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z : 29

A : 1

H : 10

İ : 12

R : 21

= 73 – Zahir İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Zahir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Zahir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Zahir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Z: 8 A: 1 H: 8 İ: 9 R: 9 = 35

3 + 5 = 8 Kader sayısıdır

Zahir isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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