Zahir ne demek, TDK'ya göre Zahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Zahîr ne demek? Zahîr TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi zahîr kelimesi. Peki zahîr ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre zahîr nedir, zahîr kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ZAHÎR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Zahîr kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Zahîr kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre zahîr kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açık, belli

- Dış yüz, görünüş

- Kuşkusuz, elbette, şüphesiz

- Yardım eden, destekleyen, arka çıkan



ZAHÎR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Zahir, o anda başıma kan çıkmış, yüzüm kızarmış olacak ki...

