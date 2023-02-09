Zaid Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaid Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaid Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaid Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaid Romero 15 Aralık 1999 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zaid Abner Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaid Romero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaid Romero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zaid Romero'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Zaid Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zaid Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zaid Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaid Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

26 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz

3 Ocak 2022 yılında LDU Quito

31 Aralık 2022 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes

Zaid Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaid Romero şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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