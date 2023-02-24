Zajsar Arapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zajsar Arapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zajsar Arapi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zajsar Arapi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zajsar Arapi 20 Ekim 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Zajsar Arjanit Arapi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zajsar Arapi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zajsar Arapi'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zajsar Arapi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zajsar Arapi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zajsar Arapi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zajsar Arapi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pforzheim U17

1 Ocak 2019 yılında Dreieich U17

1 Temmuz 2019 yılında Rosenhöhe U17

1 Ocak 2020 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2020 yılında Offenbach U19

1 Ocak 2022 yılında Int. Tiranë U19

15 Temmuz 2022 yılında KS Kastrioti

Zajsar Arapi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zajsar Arapi şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zajsar Arapi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Internacional Tiranë (2017-2018), CfR Pforzheim (07/2018-12/2018), SC Hessen Dreieich (01/2019-06/2019), SG Rosenhöhe Offenbach (07/2019-12/2019), 1.FC Nürnberg (01/2020-06/2020), Kickers Offenbach (2020-12/2021), FC Internacional Tiranë (01/2022-)

Arnavutluk U19 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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