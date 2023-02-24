Zajsar Arapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zajsar Arapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zajsar Arapi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zajsar Arapi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Zajsar Arapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zajsar Arapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zajsar Arapi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zajsar Arapi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zajsar Arapi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zajsar Arapi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zajsar Arapi 20 Ekim 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Zajsar Arjanit Arapi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zajsar Arapi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zajsar Arapi'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zajsar Arapi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zajsar Arapi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Zajsar Arapi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zajsar Arapi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Pforzheim U17

1 Ocak 2019 yılında Dreieich U17

1 Temmuz 2019 yılında Rosenhöhe U17

1 Ocak 2020 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2020 yılında Offenbach U19

1 Ocak 2022 yılında Int. Tiranë U19

15 Temmuz 2022 yılında KS Kastrioti

Zajsar Arapi kimdir

Zajsar Arapi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zajsar Arapi şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Internacional Tiranë (2017-2018), CfR Pforzheim (07/2018-12/2018), SC Hessen Dreieich (01/2019-06/2019), SG Rosenhöhe Offenbach (07/2019-12/2019), 1.FC Nürnberg (01/2020-06/2020), Kickers Offenbach (2020-12/2021), FC Internacional Tiranë (01/2022-)

Zajsar Arapi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arnavutluk U19 takımında 17 numaralı formasıyla 16 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zajsar Arapi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Aleksey Stankevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Stankevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksey Stankevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksey Stankevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arb Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arb Shala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arb Shala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Evgeniy Bal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Bal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evgeniy Bal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evgeniy Bal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi