Zak Delaney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zak Delaney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zak Delaney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zak Delaney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zak Delaney 10 Ocak 2002 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. Aslen İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zak Delaney Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Zak Delaney, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zak Delaney'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Zak Delaney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zak Delaney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zak Delaney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zak Delaney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında West Brom U21

29 Ekim 2021 yılında Bath City

31 Mayıs 2022 yılında West Brom U21

4 Temmuz 2022 yılında Inverness Cal.

Zak Delaney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zak Delaney şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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