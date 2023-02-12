Zak Rudden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zak Rudden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zak Rudden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zak Rudden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zak Rudden 6 Şubat 2000 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Zak Andrew Rudden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zak Rudden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Zak Rudden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Zak Rudden'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Zak Rudden Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zak Rudden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zak Rudden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zak Rudden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2018 yılında Rangers II

31 Ağu 2018 yılında Falkirk FC

5 Mayıs 2019 yılında Rangers II

23 Ağu 2019 yılında Plymouth Argyle

6 Ocak 2020 yılında Rangers II

15 Ocak 2020 yılında Partick Thistle

31 Ocak 2022 yılında Dundee FC

16 Mayıs 2022 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2022 yılında Dundee FC

31 Ocak 2023 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2023 yılında Dundee FC

Zak Rudden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zak Rudden şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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