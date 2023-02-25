Zaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zaka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zaka 1 Haziran 1997 tarihinde Aïn Temouchent şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Mohammed Zakaria Boulahia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zaka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Zaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zaka'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Zaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Huracán U19

1 Ocak 2016 yılında Atl. Madrid U19

1 Temmuz 2016 yılında Atl. Madrid B

18 Ocak 2018 yılında Atl. Levante

30 Ağustos 2018 yılında Real Murcia

21 Ocak 2019 yılında Atl. Albacete

13 Ocak 2020 yılında JS Kabylie

22 Eylül 2021 yılında Emirates Club

6 Şubat 2023 yılında MC El Bayadh

Zaka kimdir

Zaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zaka şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levante Unión Deportiva (-2014), Atlético de Madrid (-2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zaka nereli

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