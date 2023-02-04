Zakaria Aboukhlal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Aboukhlal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zakaria Aboukhlal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zakaria Aboukhlal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zakaria Aboukhlal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Aboukhlal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zakaria Aboukhlal

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Aboukhlal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Aboukhlal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Aboukhlal 18 Şubat 2000 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fas,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Aboukhlal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Panthera Sports yapmaktadır. Zakaria Aboukhlal, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Aboukhlal'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Aboukhlal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ZAboukhlal

http://www.instagram.com/zakariaaboukhlal/

Zakaria Aboukhlalboyu ve yaşı kaç

Zakaria Aboukhlal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Zakaria Aboukhlal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Zakaria Aboukhlal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Aboukhlal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Willem II U17

1 Temmuz 2016 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2017 yılında PSV U19

1 Temmuz 2018 yılında PSV U21

27 Ağu 2019 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2022 yılında Toulouse

Zakaria Aboukhlal kimdir

Zakaria Aboukhlal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Aboukhlal şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Unitas Gorinchem, Raptim Gorinchem, Willem II Tilburg (2009-2017), PSV Eindhoven (2017/18)

Zakaria Aboukhlal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Zakaria Aboukhlal nereli

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