Zakaria Bahous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Bahous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Bahous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Bahous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Bahous 8 Mayıs 2001 tarihinde Longueuil, Quebec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Bahous Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OBELISQ yapmaktadır. Zakaria Bahous, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Ottawa futbol takımında oynamaktadır. Atlético Ottawa takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Zakaria Bahous'nin Atlético Ottawa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Bahous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Bahous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Bahous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Bahous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2022 yılında Atl. Ottawa

Zakaria Bahous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Bahous şuan Atlético Ottawa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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