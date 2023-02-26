Zakaria Beglarishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Beglarishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Beglarishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Beglarishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Beglarishvili 30 Nisan 1990 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gürcistan,Estonya uyrukludur.Gerçek adı da ზაქარია ბეგლარიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Beglarishvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Zakaria Beglarishvili, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Zakaria Beglarishvili'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Beglarishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Beglarishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Beglarishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Beglarishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Ajax U19

1 Ağustos 2008 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2010 yılında FC Flora

1 Şubat 2013 yılında Sioni Bolnisi

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında FC Flora

15 Ocak 2019 yılında Honvéd

30 Haziran 2019 yılında FC Flora

8 Ağustos 2019 yılında SJK Seinäjoki

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

6 Şubat 2020 yılında FC KTP

1 Ocak 2021 yılında FCI Levadia

14 Şubat 2023 yılında FK Turon

Zakaria Beglarishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Beglarishvili şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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