Zakaria Bouhalfaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Bouhalfaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Bouhalfaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Bouhalfaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Bouhalfaya 11 Ağustos 1997 tarihinde Bordj Bou Arréridj şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Bouhalfaya Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Zakaria Bouhalfaya'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Bouhalfaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Bouhalfaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Bouhalfaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Bouhalfaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NA Hussein Dey

5 Ağustos 2019 yılında CABB Arreridj

25 Eylül 2020 yılında NC Magra

7 Eylül 2021 yılında ES Sétif

8 Eylül 2021 yılında ES Sétif

Zakaria Bouhalfaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Bouhalfaya şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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