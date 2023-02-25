Zakaria Boukebal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Boukebal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Boukebal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Boukebal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Boukebal 9 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Boukebal Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına - tarihinde katılmıştır. Zakaria Boukebal'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zakaria Boukebal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Boukebal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Boukebal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Boukebal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Boukebal şuan Paradou AC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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