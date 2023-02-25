Zakaria Bouziani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zakaria Bouziani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zakaria Bouziani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zakaria Bouziani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zakaria Bouziani 28 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zakaria Bouziani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Zakaria Bouziani'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Zakaria Bouziani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zakaria Bouziani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zakaria Bouziani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zakaria Bouziani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2018 yılında NC Magra

30 Haziran 2019 yılında JS Saoura

1 Temmuz 2020 yılında MC El Bayadh

Zakaria Bouziani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zakaria Bouziani şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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